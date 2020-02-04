В Москве представят Фестиваль в Экс-ан-Провансе

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10 февраля на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) впервые в Москве пройдет презентация Фестиваля в Экс-ан-Провансе (Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence).
На презентации, которую МАМТ организует совместно с фестивалем «Золотая маска», команда Фестиваля в Экс-ан-Провансе во главе с директором Пьером Оди расскажет о программе 2020 года. К французским коллегам присоединится режиссер Дмитрий Черняков, который давно и плодотворно сотрудничает с фестивалем и готовит премьеру новой постановки в этом году.
Генеральный директор МАМТ Антон Гетьман и генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина уделят особое внимание сотрудничеству с Фестивалем в Экс-ан-Провансе и будущим партнерским проектам, включая показы в Москве спектаклей, созданных в Эксе в последние годы.
В этом году Фестиваль в Экс-ан-Провансе пройдет с 30 июня по 18 июля. В его программе пять оперных спектаклей:
Среди артистов, занятых в спектаклях фестиваля 2020 года – Кристиан Герхаер, Сабин Девьель, Аня Кампе, Георг Нигль, Вероник Жанс, Сандрин Пьо, Анна Прохазка, Магдалена Кожена, Клаудия Манке, Ричард Крофт, Рассел Браун, Николь Шевалье, Дмитрий Ульянов.
Фестиваль в Экс-ан-Провансе основан в 1948 году. В его афише собственные оперные постановки, а также камерные и симфонические концерты. Исключительное значение фестиваля связано с именами двух выдающихся директоров — Стефана Лисснера и Бернара Фоккруля, которые руководили им, соответственно, в 1998–2006 и 2007–2018 годах. Именно они сформировали главные принципы фестиваля, среди которых — опора на главные имена европейской режиссуры, высочайший музыкальный и исполнительский уровень.
В Эксе работали режиссеры Питер Брук, Патрис Шеро, Люк Бонди, Роберт Карсен, Ромео Кастеллуччи, Кэти Митчелл, Робер Лепаж, Кшиштоф Варликовский, Питер Селларс, Саймон Макберни, дирижеры Клаудио Аббадо, Джон Элиот Гардинер, Саймон Рэттл, Эса-Пекка Салонен, Дэниел Хардинг.
В 2019 году фестиваль возглавил режиссер Пьер Оди. «Фестиваль в Экс-ан-Провансе смело вступил в новую эру, не позабыв о принципах, обеспечивших его успешность на протяжении более семидесяти лет, — говорит он. — Фестиваль прошлого года, объединивший крупных художников и инновационные, оригинальные проекты, получил международное признание, как аудитории, так и критиков. Этот успех вдохновил нас идти по тому же пути».
За последнее десятилетие совместно с российскими театрами в Экс-ан-Провансе были осуществлены четыре постановки «Дон Жуан» Моцарта (2010, совместно с Большим театром), «Альцина» Генделя (2015, совместно с Большим театром), «Похождения повесы» Стравинского (2017, совместно с МАМТ) и «Дидона и Эней» Перселла (2018, совместно с Большим театром).
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