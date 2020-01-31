Куратор выставки «Скрипка Бромберга» проведет по ней экскурсию

1 февраля в Международном Мемориале в Москве состоится экскурсия по выставке «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920-1950 годов в СССР». Экскурсию проведет куратор выставки — историк, заведующий библиотекой Международного Мемориала Борис Беленкин.

Начало в 16:00, продолжительность экскурсии — 1,5 часа, зарегистрироваться на нее можно на сайте Международного Мемориала.

Выставка «Скрипка Бромберга» открылась в декабре 2019 года и продлится до сентября 2020 года. В центре экспозиции – жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника, писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. На выставке представлены материалы из фондов общества «Мемориал», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственной публичной исторической библиотеки России и Музея истории евреев в России.

Одна из главных тем выставки — преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к национальным, религиозным, культурным, политическим движениям. В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу 1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии.

Генеральный партнер выставки — Российский еврейский конгресс, выставка проводится при содействии Государственной публичной исторической библиотеки России, Музея истории евреев в России, Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и Фонда имени Генриха Бёлля

Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»















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