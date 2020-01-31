Куратор выставки «Скрипка Бромберга» проведет по ней экскурсию

«В Украине», «на Донбассе» и не только
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201745
1 февраля в Международном Мемориале в Москве состоится экскурсия по выставке «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920-1950 годов в СССР». Экскурсию проведет куратор выставки — историк, заведующий библиотекой Международного Мемориала Борис Беленкин.
Начало в 16:00, продолжительность экскурсии — 1,5 часа, зарегистрироваться на нее можно на сайте Международного Мемориала.
Выставка «Скрипка Бромберга» открылась в декабре 2019 года и продлится до сентября 2020 года. В центре экспозиции – жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника, писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. На выставке представлены материалы из фондов общества «Мемориал», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственной публичной исторической библиотеки России и Музея истории евреев в России.
Одна из главных тем выставки — преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к национальным, религиозным, культурным, политическим движениям. В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу 1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии.
Генеральный партнер выставки — Российский еврейский конгресс, выставка проводится при содействии Государственной публичной исторической библиотеки России, Музея истории евреев в России, Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и Фонда имени Генриха Бёлля
Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:35Куратор выставки «Скрипка Бромберга» проведет по ней экскурсию
18:11Габриэль Прокофьев исполнит свои произведения в «Зарядье»
17:16Петербуржцы готовят народный сход в защиту основ конституционного строя
16:33Роскомнадзор будет судиться с Facebook и Twitter
14:42InLiberty запускает два новых курса
13:56В России вышла книга о лучшем годе в истории кино
12:05Пермская опера и Моцартеум договорились о сотрудничестве
11:33В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева
10:27В Москве и Сочи выступит Энрике ИглесиасВсе новости
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201745
Один гроб, два бара и восемь музыкантов: парадоксальность русской смерти в дебютном клипе московского брасс-бенда31 января 20203152
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 20204003
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 20201988
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 20201941
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20202448
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202014170
COLTA.RU продолжает обсуждать гендерные вопросы29 января 20205088
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 20201804
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 20202608
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20202343
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 20202015