Габриэль Прокофьев исполнит свои произведения в «Зарядье»

14 Февраля в Малом зале зале концертного зала «Зарядье» в Москве состоится концерт с участием британского композитора Габриэля Прокофьева, на котором прозвучат его произведения.

Как сообщает сайт зала «Зарядье», на концерте также выступит московский оркестр современной музыки Opensound Оrchestra под управлением Станислава Малышева.

В программе второго отделения концерта четыре произведения Габриэля Прокофьева: сюита «Неизвестная земля» для струнного оркестра и электроники, «Весенняя сюита» для струнного оркестра и электроники, «Сферы» для скрипки и струнного оркестра и Септет для струнного трио, флейты, бас-кларнета, фортепиано, ударных и электроники. Автор будет участвовать в исполнении всех сочинений с электроникой.

В первом отделении прозвучат «Простая симфония» Бенджамина Бриттена и Концерт для клавесина и струнных Майкла Наймана (солист — Михаил Дубов).

Opensound Orchestra основан в 2018 году скрипачом и дирижером Станиславом Малышевым и виолончелисткой Ольгой Калиновой. Оркестр исполняет российскую и зарубежную современную музыку разных жанров. Одним из приоритетных направлений Opensound Orchestra является исполнение сочинений молодых композиторов.

Концерт является частью программы Года музыки Великобритании и России, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета



























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