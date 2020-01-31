В России вышла книга о лучшем годе в истории кино

Независимое издательство «Индивидуум» выпустило на русском языке книгу «Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все», в которой американский журналист Брайан Рафтери реконструирует историю тридцати важнейших фильмов 1999 года.

Как сообщает сайт издательства «Индивидуум», автор взял более ста интервью у людей, причастных к производству этих фильмов, чтобы воссоздать атмосферу их появления и пролить свет на устройство Голливуда конца прошлого века.

«"Матрица", "Звездные войны: Эпизод I", "Бойцовский клуб", "Магнолия", "Ведьма из Блэр", "Шестое чувство", "Девственницы-самоубийцы", "Красота по-американски", "Беги, Лола, беги", "Быть Джоном Малковичем"... Даже по меркам всего позапрошлого десятилетия, богатого на новаторские и впечатляющие фильмы, 1999-й оказался средоточием шедевров, эхо которых до сих пор слышно в поп-культуре. Редкий случай, когда слово "культовый" не кажется преувеличением: эти фильмы сформировали два поколения адептов, знающих наизусть все реплики, помнящих обстоятельства съемок и преданных до самоотречения. Впрочем, из "Лучшего года в истории кино" даже фанаты смогут узнать много нового», — говорится в издательской аннотации к книге.

Василий Корецкий, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU:

«Не просто история одного года — но история десятилетия: каждый фильм, упомянутый в книге Рафтери, имеет предысторию и последствия, контекст, простирающийся далеко за пределы 1999-го. Короче, это настоящая энциклопедия — кино и всего, что вокруг него (от гиковских медиа до MTV)».



























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