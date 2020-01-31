Пермская опера и Моцартеум договорились о сотрудничестве

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30 января в Зальцбурге было подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским театром оперы и балета и университетом Моцартеум.
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, российская и австрийская институции объединят творческие и организационные усилия в сфере искусства и культуры. Пермская опера стала первым театром в России, с которым университет Моцартеум выступил в таком партнерстве.
«Мы договорились, что театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв. Планируются совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых будет выпущен уже в будущем сезоне. Пермская опера будет участвовать в постановке оперы "Милосердие Тита" Моцарта, которую университет организует в Зальцбурге также в этом году», — прокомментировал генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.
«Кроме того, — добавил он. — Пермский театр будет продвигать русскую музыку: в недалеком будущем в Моцартеуме намерены поставить оперы "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова и "Иоланта" Чайковского».
Также сообщается, что в конце марта делегация Моцартеума посетит Пермь в дни показа оперы «Богема».
История университета Моцартеум началась в 1841 году, когда по инициативе вдовы Моцарта Констанции при Кафедральном соборе Зальцбурга было образовано Музыкальное общество Моцартеум для изучения наследия композитора и обучения молодых музыкантов.
За более чем 150-летнюю историю Моцартеум прошел путь от музыкальной школы до университета, становление и развитие которого связано с именами таких выдающихся музыкантов, как Бернхард Паумгартнер, Клеменс Краус, Пауль Хиндемит, Карл Орф, Николаус Арнонкур и Шандор Вег.
Сегодня Моцартеум — один из крупнейших международных научно-образовательных центров в области музыки и театра. Университет предлагает около 40 учебных курсов в области музыки, исполнительского и изобразительного искусств. Около 1700 студентов со всего мира обучаются здесь по следующим направлениям: композиция, дирижирование, вокал, музыкальный театр, актерское мастерство, режиссура, сценография, танец, теория музыки и музыковедение. Кроме того, университет развивает отношения с другими музыкальными учебными учреждениями и организациями, делится своим опытом и знаниями с их преподавателями и студентами и открыт к совместным творческим проектам и концертам.
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