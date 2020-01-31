В Москве и Сочи выступит Энрике Иглесиас

© SAV Entertainment / Berin Iglesias Art

В конце мая – начале июня в Москве и Сочи пройдут концерты испанского певца Энрике Иглесиаса.

Концерт в Москве состоится 30 мая на стадионе «ВТБ Арена», концерт в Сочи — 1 июня во дворце спорта «Большой». На них прозвучат известные хиты Энрике Иглесиаса, а также песни с нового альбома, который певец собирается выпустить в этом году, сообщают соорганизаторы концертов, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр». Также организацией выступлений испанского артиста в России занимается международное event-агентство Berin Iglesias Аrt.

«Энрике Иглесиас по праву носит титул самого успешного исполнителя в жанре латино-поп — 154 его песни занимали первое место в хит-парадах Billboard, что является абсолютным рекордом за всю историю чарта! За свою карьеру он выпустил 10 студийных альбомов и 3 сборника суперхитов, которые были проданы тиражом более 180 млн копий по всему миру. Иглесиас сотрудничал с такими суперзвездами, как Pitbull, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи и многими другими. На его счету – огромное количество престижных наград, таких как Grammy и Billboard Awards», — говорится в сообщении на сайте SAV Entertainment.

«Каждый его трек и видеоклип привлекает внимание миллионов поклонников. Его клип "Bailando" стал одним из самых просматриваемых на YouYube, собрав 2,4 млрд просмотров. А общее количество просмотров и прослушиваний на YouYube/VEVO и стриминговых сервисах составляет 28 миллиардов!»

Предыдущий концерт Иглесиаса в Москве, напоминает ТАСС, состоялся летом 2018 года.































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