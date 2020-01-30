Путин рекомендовал создать музей на Бутовском полигоне

Сегодня, 30 января, по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин дал правительству Московской области рекомендацию к 30 октября создать музей на территории Бутовского полигона.

Как сообщает ТАСС, предполагается, что в создании музея примут участие Московская патриархия.

На бывшем стрелковом полигоне НКВД в 1930-х — 1950-х годах были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек. Среди них — мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, но большинство — простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Бутовский полигон уникален по количеству прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. Из известных нам имен около 1000 человек пострадали за исповедание веры, более 300 из них причислены к лику святых.

В декабре 2019 года на заседании СПЧ к Владимиру Путину обратились с просьбой создать музей на Бутовском полигоне. Презитент ответил, что сделать это будет, по его мнению, несложно, и попросил поддержать эту инициативу мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, передает ТАСС, на сегодняшнем заседании СПЧ Путин поручил администрации президента совместно с Росархивом, ФСБ, МВД и ФСИН до 1 октября проработать возможность создания единой базы данных жертв политических репрессий.

Госдуме рекомендовано до 1 июля рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих определение понятия «место массовых захоронений» жертв политических репрессий и регулирование деятельности по их выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению.

Полностью перечень поручений по итогам заседания СПЧ опубликован на сайте Кремля.



















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