Положение людей с инвалидностью в российской арт-среде обсудят в Москве

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5 февраля в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится дикуссия «"Мне ставят лайки за диагноз": художники с инвалидностью в российском арт-сообществе».
Начало дискуссии в 19:30, она пройдет в пространстве выставки художницы и активистки Алены Левиной «Добро пожаловать в реабилитационный центр для людей, переживших многое».
Участники дискуссии будут говорить о том, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью в институциях, связанных с современным искусством, в каком направлении движется российское художественное сообщество в этом вопросе: сегрегация, интеграция или инклюзия, существует ли удачный отечественный или иностранный опыт ассистирования и поддержки artists with disabilities, что говорит зрителю эпитет «особый» и необходим ли он.
В дискуссии примут участие:
Модератор: Алена Левина.
На дискуссии будет вестись перевод на русский жестовый язык.
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