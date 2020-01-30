Положение людей с инвалидностью в российской арт-среде обсудят в Москве

5 февраля в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится дикуссия «"Мне ставят лайки за диагноз": художники с инвалидностью в российском арт-сообществе».

Начало дискуссии в 19:30, она пройдет в пространстве выставки художницы и активистки Алены Левиной «Добро пожаловать в реабилитационный центр для людей, переживших многое».

Участники дискуссии будут говорить о том, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью в институциях, связанных с современным искусством, в каком направлении движется российское художественное сообщество в этом вопросе: сегрегация, интеграция или инклюзия, существует ли удачный отечественный или иностранный опыт ассистирования и поддержки artists with disabilities, что говорит зрителю эпитет «особый» и необходим ли он.

В дискуссии примут участие:

Светлана Баскова — режиссер, директор института «База»;

— режиссер, директор института «База»; Ярослав Алешин — куратор фонда V-A-C, организатор инклюзивных программ;

— куратор фонда V-A-C, организатор инклюзивных программ; Адиль Алиев — скульптор, резидент мастерских Музея современного искусства «Гараж»;

— скульптор, резидент мастерских Музея современного искусства «Гараж»; Мария Сарычева — координатор программ доступности Государственной Третьяковской галереи, куратор.

Модератор: Алена Левина.

На дискуссии будет вестись перевод на русский жестовый язык.































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