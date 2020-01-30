«Порнофильмы» выступят на московском концерте Green Day

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Специальным гостем на концерте американской панк-группы Green Day 24 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве станет российская панк-группа «Порнофильмы».
Green Day выбрали «Порнофильмы» из множества претендентов, сообщают организаторы концерта, объединенная группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
«"Порнофильмы", — отмечают они, — всего за несколько лет прошли путь от гаражных концертов до самых крупных площадок страны».
На сегодняшний день на счету группы из Дубны 14 релизов, в том числе 8 альбомов и 6 мини-альбомов. Последний из них — «Это пройдет» — вышел в 2020 году.
Green Day — одна из самых популярных американских панк-групп, совокупные продажи ее записей во всем мире на сегодняшний день составляют более 85 млн физических копий и 10 млрд аудио- и видео-стримов. Пятикратные лауреаты премии «Грэмми», в 2015 году Green Day были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Московский концерт Green Day входит в расписание большого мирового тура «Hella Mega Tour» мирового тура в поддержку 13-го студийного альбома группы, «Father Of All...», который выходит 7 февраля.
Тур начнется в Азии, продолжится в Европе и завершится в июле-августе в Северной Америке. За это время музыканты дадут 42 концерта. В Москве они исполнят как новые песни, так и главные хиты за более чем тридцатилетнюю историю группы.
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