Cпецпроект премии «НОС» пройдет в Нью-Йорке

Коробка с карандашами, или Марксистская социология им. А. Новоженовой
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 2020642
В 2020 году в Нью-Йорке на базе Института Гарримана, факультета славянских языков Колумбийского университета и Барнард-колледжа литературная премия «НОС», учрежденная Фондом Михаила Прохорова, проведет открытые дебаты своего нового специального проекта — «Супер-НОС».
Как сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова, лауреат премии «Супер-НОС» будет выбираться из числа победителей всех прошедших сезонов премии «НОС» с 2009 по 2019 годы.
Открытые публичные дебаты проекта «Супер-НОС» пройдут 4 февраля в Барнард-колледже. Дискуссия определена рамкой российской литературы последнего десятилетия и будет происходить при совместном участии жюри, экспертов, писателей, исследователей, победителей прошлых лет и заинтересованной публики. Победитель получит статуэтку-символ премии.
Шорт-лист спецпроекта сформирован из победителей прошлых лет:
Состав жюри премии «Супер-НОС»:
Состав экспертной группы премии «Супер-НОС»:
Модераторы открытых дебатов: Ирина Прохорова — соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и Марк Липовецкий — профессор факультета славянских языков в Колумбийском университете и член жюри премии «НОС» в 2009–2012 годах.
Также в дебатах примут участие специальные гости: победитель премии «НОС-2012» Лев Рубинштейн и победитель премии «НОС-2019» Александр Стесин.
Видеотрансляция с последующей записью будет доступна в фейсбуке Института Гарримана и на официальном YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.
Кроме того, спецпроект включает в себя фестиваль «Супер-НОС в Нью-Йорке» на площадке Барнард-колледжа. В программе фестиваля:
4 февраля
5 февраля
Читка произведения Льва Рубинштейна будет проходить на русском языке. Остальные события фестиваля пройдут на английском языке.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:21Объявлены номинанты театральной премии «Прорыв»
17:02Путин рекомендовал создать музей на Бутовском полигоне
16:26Мемориальный номер Пастернака откроется в санатории «Узкое»
13:39Положение людей с инвалидностью в российской арт-среде обсудят в Москве
13:13«Порнофильмы» выступят на московском концерте Green Day
12:35В Московской консерватории пройдет фестиваль «Зимние грезы»
9:28Cпецпроект премии «НОС» пройдет в Нью-Йорке
29 января 2020
18:19Краснодарский центр «Типография» откроется в новом пространстве
16:00В конкурс Берлинале вошел один из фильмов проекта «Дау»Все новости
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 2020642
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 2020567
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 2020727
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20201505
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202012163
COLTA.RU продолжает обсуждать гендерные вопросы29 января 20203502
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 20201324
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 20201995
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201953
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 20201550
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20203774
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20204122