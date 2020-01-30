Cпецпроект премии «НОС» пройдет в Нью-Йорке

© Фонд Михаила Прохорова

В 2020 году в Нью-Йорке на базе Института Гарримана, факультета славянских языков Колумбийского университета и Барнард-колледжа литературная премия «НОС», учрежденная Фондом Михаила Прохорова, проведет открытые дебаты своего нового специального проекта — «Супер-НОС».

Как сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова, лауреат премии «Супер-НОС» будет выбираться из числа победителей всех прошедших сезонов премии «НОС» с 2009 по 2019 годы.

Открытые публичные дебаты проекта «Супер-НОС» пройдут 4 февраля в Барнард-колледже. Дискуссия определена рамкой российской литературы последнего десятилетия и будет происходить при совместном участии жюри, экспертов, писателей, исследователей, победителей прошлых лет и заинтересованной публики. Победитель получит статуэтку-символ премии.

Шорт-лист спецпроекта сформирован из победителей прошлых лет:

Состав жюри премии «Супер-НОС»:

Анна Наринская (председатель) — журналист, литературный критик, куратор;

(председатель) — журналист, литературный критик, куратор; Полина Барскова — поэт, прозаик, драматург, исследователь;

— поэт, прозаик, драматург, исследователь; Элиот Боренштейн — профессор русистики и славистики, старший научный руководитель глобальной сети Нью-Йоркского университета;

— профессор русистики и славистики, старший научный руководитель глобальной сети Нью-Йоркского университета; Лара Вапняр — американская писательница советского происхождения, преподаватель творческого письма в Колумбийском университете;

— американская писательница советского происхождения, преподаватель творческого письма в Колумбийском университете; Александр Генис — российский и американский писатель, телеведущий и культурный критик;

— российский и американский писатель, телеведущий и культурный критик; Сергей Ушакин — профессор факультета антропологии и факультета славянских языков и литературы в Принстонском университете;

Состав экспертной группы премии «Супер-НОС»:

Татьяна Ефремова — аспирант на факультета сравнительного литературоведения Нью-Йоркского университета;

— аспирант на факультета сравнительного литературоведения Нью-Йоркского университета; Наталия Климова — аспирант факультета славянских языков и литературы Принстонского университета;

— аспирант факультета славянских языков и литературы Принстонского университета; Макс Лоутон — аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета переводчик, писатель;

— аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета переводчик, писатель; Томи Хакси — аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета.

Модераторы открытых дебатов: Ирина Прохорова — соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и Марк Липовецкий — профессор факультета славянских языков в Колумбийском университете и член жюри премии «НОС» в 2009–2012 годах.

Также в дебатах примут участие специальные гости: победитель премии «НОС-2012» Лев Рубинштейн и победитель премии «НОС-2019» Александр Стесин.

Видеотрансляция с последующей записью будет доступна в фейсбуке Института Гарримана и на официальном YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.

Кроме того, спецпроект включает в себя фестиваль «Супер-НОС в Нью-Йорке» на площадке Барнард-колледжа. В программе фестиваля:

4 февраля

12:00 – Лекция Ирины Прохоровой «О чем не расскажет литература: современное российское общество, социальная жизнь и культурная память».

18:00 – Сбор гостей, 19:00 – Начало открытых дебатов премии «Супер-НОС».

5 февраля

12:00 – Лекция Анны Наринской «Политический протест и культура современной России».

18:00 – Сбор гостей, 19:00 –– Читка произведения Льва Рубинштейна с последующим обсуждением.

Читка произведения Льва Рубинштейна будет проходить на русском языке. Остальные события фестиваля пройдут на английском языке.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.







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