Краснодарский центр «Типография» откроется в новом пространстве

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9 февраля в Краснодаре состоится официальное открытие Центра современного искусства «Типографии» на новом месте — в одном из корпусов завода ЗИП (ул. Зиповская, д. 5/33).
«Мы шли к этому открытию полгода, после вынужденного — из-за двойного повышения арендной платы — переезда из здания типографии "Советская Кубань", в котором "Типография" работала 7 лет», — соообщили в ЦСИ «Типография».
Архитектурный проект нового пространства центра разработала Полина Литвиненко (Москва) — архитектор, работавшая в составе бюро FORM над офисом и мастерскими Музея современного искусства «Гараж».
Первым проектом ЦСИ «Типография» в новом пространстве станет выставка «Море волнуется раз», на которой будут представлены работы 25 художников, связанных с Краснодаром и «Типографией». Среди участников выставки группировка ЗИП, Recycle и «Синие носы», Людмила Баронина, Пасмур Рачуйко и Алина Десятниченко.
Над выставкой работали 15 кураторов — участников «Школы исследователей и организаторов», которая прошла в новом пространстве «Типографии» в октябре 2019 года.
Выставка в ЦСИ «Типография» продлится до 27 марта.
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