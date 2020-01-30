Краснодарский центр «Типография» откроется в новом пространстве

Иван Дубяга. Ворота. 2019 © ЦСИ «Типография»

9 февраля в Краснодаре состоится официальное открытие Центра современного искусства «Типографии» на новом месте — в одном из корпусов завода ЗИП (ул. Зиповская, д. 5/33).

«Мы шли к этому открытию полгода, после вынужденного — из-за двойного повышения арендной платы — переезда из здания типографии "Советская Кубань", в котором "Типография" работала 7 лет», — соообщили в ЦСИ «Типография».

Архитектурный проект нового пространства центра разработала Полина Литвиненко (Москва) — архитектор, работавшая в составе бюро FORM над офисом и мастерскими Музея современного искусства «Гараж».

Первым проектом ЦСИ «Типография» в новом пространстве станет выставка «Море волнуется раз», на которой будут представлены работы 25 художников, связанных с Краснодаром и «Типографией». Среди участников выставки группировка ЗИП, Recycle и «Синие носы», Людмила Баронина, Пасмур Рачуйко и Алина Десятниченко.

Над выставкой работали 15 кураторов — участников «Школы исследователей и организаторов», которая прошла в новом пространстве «Типографии» в октябре 2019 года.

Выставка в ЦСИ «Типография» продлится до 27 марта.



































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU