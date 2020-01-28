Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием

«Когда играешь на волнах, надо быть спокойным»
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
31 января в Манчестере на ежегодной конференции Ассоциации британских оркестров (Association of British Orchestras, ABO) в рамках Года музыки Великобритании и России состоится специальная сессия, в которой примет участие большая российская делегация.
Как сообщает сайт Года музыки, руководители оркестров и концертных залов из разных городов России получат возможность познакомиться со своими британскими коллегами.
Участники конференции узнают, чему они могут научиться друг у друга, и обсудят перспективы развития профессиональных отношений.
На сессии 31 января, в частности, будет уделено внимание тому, как устроены российская классическая музыка и оркестровый сектор, как работают филармонии, управляющие концертными залами и оркестрами. Одной из главных тем обсуждения станет недавно открывшийся в Москве концертный зал «Зарядье».
В специальной сессии примут участие:
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:27Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием
16:52Выступление Spyro Gyra откроет юбилейный «Триумф джаза»
15:03Идет сбор подписей за проведение референдума по поправкам в Конституцию
14:39Выставка о сверхчувственном познании в русском искусстве откроется в «Гараже»
13:24В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни
12:20Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»
11:53РАО снимает претензии к фестивалю Viola is my Life
10:42Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа
Вчера
18:42Илья Будрайтскис представит свою новую книгу в Петербурге и МосквеВсе новости
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 2020608
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201281
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 2020912
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20202589
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20203403
Почему у всех и каждого появились «травмы», нужно ли их «лечить» — и если да, то как? Об этом у психотерапевта и автора курса лекций про травму Елены Миськовой узнавала Полина Аронсон24 января 20204077
Фотокнига «Infrastructures» Сергея Новикова и Максима Шера24 января 20202060
Мутирующий инди-поп на русском языке: новый альбом свободомыслящей петербургской группы24 января 20201498
Семь британских артистов, которым предсказывают большую славу в 2020-м23 января 20202377
Уся, ртуть и полиамория23 января 20203225
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Авдею Тер-Оганьяну23 января 20208468