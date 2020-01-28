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Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием

News_detailed_pictureЗдание Hallé St Peter's, где пройдет конференция© The Manchester Evening News

31 января в Манчестере на ежегодной конференции Ассоциации британских оркестров (Association of British Orchestras, ABO) в рамках Года музыки Великобритании и России состоится специальная сессия, в которой примет участие большая российская делегация.

Как сообщает сайт Года музыки, руководители оркестров и концертных залов из разных городов России получат возможность познакомиться со своими британскими коллегами.

Участники конференции узнают, чему они могут научиться друг у друга, и обсудят перспективы развития профессиональных отношений.

На сессии 31 января, в частности, будет уделено внимание тому, как устроены российская классическая музыка и оркестровый сектор, как работают филармонии, управляющие концертными залами и оркестрами. Одной из главных тем обсуждения станет недавно открывшийся в Москве концертный зал «Зарядье».

В специальной сессии примут участие:

  • Кэти Грэм, музыкальный директор Британского совета;
  • Анна Андрушкевич, продюсер концертного зала «Зарядье»;
  • Джиллиан Мур, музыкальный директор Southbank Center;
  • Кэролайн Ньютон, руководитель оркестровых операций Sage Gateshead;
  • Евгений Петровский, заместитель директора по планированию Санкт-Петербургской филармонии; - Гэвин Рид, руководитель Шотландского камерного оркестра;
  • Евгениий Стодушный, директор Красноярской краевой филармонии.

















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