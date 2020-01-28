Выступление Spyro Gyra откроет юбилейный «Триумф джаза»

© «Триумф джаза»

11 марта в БКЗ «Октябрьский» на гала-концерте открытия XX Международного фестиваля «Триумф джаза» впервые в Петербурге выступит американская джазовая группа Spyro Gyra.

Как сообщают организаторы, участниками концерта также станут Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и специальные гости. Фестиваль продолжится в Туле и завершится трехдневной программой концертов в Москве.

Группа Spyro Gyra — двенадцатикратный номинант на премию «Грэмми», один из самых популярных и коммерчески успешных коллективов в жанрах jazz fusion и smooth jazz. Созданный в 1974 году группа Spyro Gyra и сегодня продолжает активную концертную деятельность, выступая на крупнейших мировых музыкальных фестивалях.

Фестиваль «Триумф джаза» был основан саксофонистом Игорем Бутманом в 2001 году. С тех пор по его приглашению на концертах фестиваля выступили Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Take6, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс, Роберт Гласпер и другие звезды мировой джазовой сцены.



































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