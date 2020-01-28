РАО снимает претензии к фестивалю Viola is my Life

На концерте фестиваля Viola is my Life. Москва, КЦ «Дом», 10 сентября 2019 года © Евгения Иванова

Организаторы музыкального фестиваля Viola is my Life и представители Российского авторского общества (РАО) пришли к соглашению по вопросу о нарушении авторских прав в фестивальном репертуаре.

Фестиваль Viola is my Life проходил осенью 2019 года в московском культурном центре «Дом». На днях стало известно, что РАО потребовало от фестиваля выплаты авторских вознаграждений на общую сумму 320 тысяч рублей за публичное исполнение на концерте 10 сентября произведений, среди авторов которых были указаны несуществующий композитор Руст Фазинский, а также французский композитор эпохи барокко Марен Маре.

Как сообщил 27 января руководитель управления сборов вознаграждения РАО Петр Миленин, в претензии РАО к организаторам фестиваля было указано восемь произведений, исполнение которых было зафиксировано в ходе мероприятия. Сумма компенсации в претензии была определена из расчета 40 тысяч рублей за одно зафиксированное произведение (в соответствии с постановлением №4 авторского совета РАО от 03.09.2019). Однако сейчас конфликт считается урегулированным, поскольку, как пояснил Миленин, «организатором публичного исполнения произведений предоставлены разрешения правообладателей на использование их произведений без выплаты авторского вознаграждения».

По словам организатора фестиваля Viola is my Life, альтиста Сергея Полтавского, между РАО и представителями фестиваля нет недопонимания:

«Ситуация на 90 процентов разрешилась. Пока еще официального отказа от претензий я не получил, но уже есть письмо от менеджера РАО, где говорится, что по пунктам с 1-го по 7-й претензий больше нет. РАО также попросило предоставить подтверждение от Роберта Дэвидсона в иной формулировке. Я лично с ним знаком, не вижу проблем. Мы получим этот документ в течении недели. В письме менеджер РАО обещает в скором времени прислать официальный документ об отказе от претензий».



















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