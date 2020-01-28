My Chemical Romance приедут в Москву на фестиваль Park Live

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11 июля на дополнительном концерте восьмого музыкального фестиваля Park Live в Парке Горького в Москве выступит американская рок-группа My Chemical Romance.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке Park Live Festival.
Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси. Выпустив четыре студийных альбома, в 2013 году группа объявила о распаде. Осенью 2019 года музыканты объявили о воссоединении и в декабре дали совместный концерт в Лос-Анджелесе.
«Они воссоединились в конце прошлого года после шестилетнего перерыва и теперь готовы к солд-аутам по всему миру!», — пишут организаторы Park Live Festival. Они также сообщают, что однодневные билеты поступят в продажу 31 января.
Ранее были объявлены хедлайнеры фестивальных дней с 17 по 19 июля, ими станут группы Placebo (Великобритания), The Killers (США) и The Offspring (США), передает ТАСС.
Подробную информацию о расписании и участниках Park Live Festival 2020 можно получить на сайте фестиваля.
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