В Москве и Петербурге состоятся концерты современной музыки

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С 6 по 12 февраля в Москве и Петербурге пройдут концерты проекта «Игра двух городов», организованного Союзом композиторов России. В программе произведения российских композиторов XX и XXI веков.
Об этом сообщает сайт Союза композиторов России.
6 февраля в Музее Скрябина (Москва) и 12 февраля в Музее звука (Петербург) московский ансамбль Reheard исполнит в Музее Скрябина и Музее Звука сочинения современных российских композиторов.
«Среди них и мэтры, и совсем молодые авторы — недавние выпускники консерваторий или участники проекта Союза композиторов России "Композиторские читки", — сообщают организаторы. — Все партитуры объединяет пристальное внимание к феномену звука – от аскетичных и медитативных пьес О. Крохалева, Н. Хрущевой и Л. Исхаковой до спектральных звучностей опусов Н. Хруста, Д. Мазурова и В. Ладомирова или сложных фактурных сплетений в сочинениях А. Сысоева, П. Коробковой и С. Леонова».
10 февраля в Шереметевском дворце в Петербурге на концерте проекта «Игра двух городов» в исполнении Филармонического камерного оркестра Новосибирска под управлением Алима Шахмаметьева прозвучат произведения петербургских классиков – Бориса Тищенко, Сергея Слонимского, Леонида Десятникова и Андрея Петрова. Солисты — Юлия Рубина (скрипка) и Юлия Любимова (сопрано).
Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян:
«Российским композиторам нужны заинтересованные в новой музыке исполнители, и мы работаем в этом направлении. Мы продолжаем сотрудничество с Алимом Шахмаметьевым, участником нашего проекта “Современная музыка России. Репетиция оркестра”, а также с ансамблем Reheard, чьи музыканты, недавние выпускники Московской консерватории и Академии музыки имени Гнесиных специализируются на исполнении современной академической музыки. В программе — сочинения российских композиторов XX и XXI веков, в том числе несколько премьер».
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