Начинается фестиваль «Золотая маска»

Cцена из спектакля «Стиляги» © Ира Полярная / Театр наций

25 января в Театре наций в Москве премьерой мюзикла «Стиляги» откроется конкурсная программа 26-го фестиваля российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски», в числе первых участников конкурсной программы спектакли Большого театра и Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, мюзикл «Винил» пермского «Театра-Театра», а также балетные постановки «Петрушка» и «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета, которые жюри музыкального театра будет смотреть в Перми.

Жюри «Золотой маски — 2020» по конкурсному направлению «Музыкальный театр» возглавляет музыкальный критик Юлия Бедерова, по конкурсному направлению «Драматический театр и театр кукол» — режиссер, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.

В этом году впервые в конкурсной программе участвуют театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы, Чехов-центр из Южно-Сахалинска, Молодежный театр из Архангельска, Кировский танцевальный проект «Солянка», Национальный театр Карелии из Петрозаводска, Мобильный художественный театр, Музыкальный театр «Амадей», Фонд V-A-C, Проект В. Приваловой.

«По конкурсной программе этого года можно понять, как бурно и интересно развивается сейчас российский театр, причем не только в Москве, но и по всей России, — прокомментировала генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. — Сегодня у нас в конкурсе соседствуют спектакли традиционных форм с экспериментальными работами. Иногда в качестве актеров могут быть, например, настоящие прокуроры, судьи или бездомные. Есть также спектакли, где действие происходит в необычных пространствах, а порой в буквальном смысле в голове зрителя — когда спектакль идет в наушниках или в очках виртуальной реальности. Это многообразие форм и дает представление о российском театре сегодня».

Важной частью фестиваля станут внеконкурсные программы «Маска плюс» и «Детский Weekend», в которых участвуют театры из Твери, Буинска, Красноярска, Перми, Омска, Петербурга, Глазова, Ханты-Мансийска, Архангельска, Нягани, Сарова, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Барнаула и села Большая Атня. Программа «Золотая маска в городе» представит выступления театров-номинантов премии в самых неожиданных местах Москвы.

Всего в конкурсной и во внеконкурсных программах фестиваля «Золотая маска — 2020» примет участие 81 театр из 29 городов России, состоится более 250 показов 101 спектакля. В конкурсной программе на национальную театральную премию в 29 номинациях выдвинуто более 240 театральных деятелей.

Полное расписание конкурсных показов фестиваля опубликовано на его сайте.

Лауреаты премии «Золотая маска — 2020» в основных номинациях будут объявлены 15 апреля в московском концертном зале «Зарядье».

27 марта в Бетховенском зале Большого театра пройдет церемония вручения специальных премий «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Их обладатели определены секретариатом Союза театральных деятелей РФ, ими стали театроведы Алексей Бартошевич и Анатолий Смелянский, писатель Людмила Петрушевская, артисты Герард Васильев, Нина Гуляева, Светлана Немоляева, Николай Фадеечев, Валерий Ивченко, Татьяна Пилецкая, Юрий Кочетков, Владимир Нестеров и Виталий Стужев, педагог, либреттист Роксана Сац-Карпова и сценограф, живописец, график Марина (Людмила) Азизян.







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