В «Мемориале» прочитают лекцию о еврейской культуре в СССР при Сталине

На выставке «Скрипка Бромберга» © Михаил Кончиц / © Михаил Кончиц / Международный Мемориал

28 января в Международном Мемориале в Москве состоится лекция литературоведа Михаила Крутикова «Сионизм, иудаизм и "официальная" еврейская культура в СССР при Сталине».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Международного Мемориала.

Лекция входит в программу выставки «Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний в СССР в 1920-е — 1950-е годы», она будут посвящена особенностям положения евреев в СССР, а также сталинской еврейской политике и тому, как она менялась со временем.

Михаил Крутиков — профессор славистики и иудаики Мичиганского университета, один из ведущих специалистов в области современной литературы на идише.

Выставка «Скрипка Бромберга» открылась в декабре 2019 года и продлится до сентября 2020 года. В центре экспозиции – жизненный путь узника ГУЛАГа Вениамина Бромберга – музыканта, художника, писателя, убежденного сиониста, казненного на Колыме в 1942 году. На выставке представлены материалы из фондов общества «Мемориал», Российского государственного архива социально-политической истории, Государственной публичной исторической библиотеки России и Музея истории евреев в России.

Одна из главных тем выставки – преследование евреев за принадлежность, реальную или сфабрикованную, к национальным, религиозным, культурным, политическим движениям. В экспозиции отражена и политика большевиков в первые послереволюционные годы, когда много делалось для развития национальной культуры, социальной и профессиональной адаптации евреев. С началом Второй мировой войны курс стал постепенно меняться: подогревались антисемитские настроения, вылившиеся к концу 1940-х в неприкрытое юдофобство государственных практик и репрессии.

Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»







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