Земфира выступит на «Усадьбе Jazz»

© «Бедуш & Маренникова»

Сегодня, 24 января, организаторы XV Международного фестиваля «Усадьба Jazz» объявили, что его хедлайнером станет певица Земфира. Она также примет участие в других летних фестивалях в России и за рубежом.

В этом году фестиваль пройдет 30–31 мая в подмосковной усадьбе «Архангельское». Как сообщают организаторы, Земфира выступит 31 мая на сцене «Партер». Билеты на «Усадьбу Jazz» уже поступили в продажу на сайте фестиваля.

Также сегодня стало известно, что Земфира впервые примет участие в международном рок-фестиваль «Рок над Волгой», который состоится в Самаре 27 июня.

Фестиваль, проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 год, вознобновляется после семилетнего перерыва. Ранее были объявлены его первые хедлайнеры — российские группы хитмейкеров «Би-2» и «Мумий Тролль» и американская группа Papa Roach.

«Земфира — ярчайшее явление нашей рок-сцены. Она может молчать несколько лет, а потом сделать так, что говорить будут только о ее возвращении. Мы с нетерпением ждем ее выступления, тем более в Самаре она не была с 2016 года, — говорит Михаил Шурыгин, директор компании NCA, которая организует фестиваль «Рок над Волгой». — “Мумий Тролль” и Земфира пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, еще не выступавшие на фестивале. Мы гарантируем высочайшего уровня свет, звук и комфортный просмотр этого грандиозного шоу для всех категорий зрителей стадиона “Самара Арена”».

P.S. Как сообщает Piter.tv, Земфира станет хедлайнером фестиваля «Стереолето-2020», который пройдет 4 и 5 июля в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. На фестивале также выступят Metronomy, AnnenMayKanteriet, Viagra Boys, Хеннинг Май, «Папин Олимпос» и Хаски.

Кроме того, 1 мая Замфира выступит на фестивале Kislorod Live Fest Benidorm в Испании, а 29 августа — на фестивале The Vёska в Белоруссии.







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