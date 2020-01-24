 
11:19 24 января 2020Новости
866
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Мединский назначен помощником президента

News_detailed_pictureВстреча президента Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским. Москва, Кремль, 20 ноября 2019 года© Пресс-служба Президента России

Сегодня, 24 января, президент Владимир Путин подписал указ о назначении своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Указ опубликован на президентском портале. «Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Чем именно будет заниматься в новой должности экс-министр, пока не сообщается.

Владимир Мединский (р. 1970) был министром культуры с мая 2012 года до января 2020 года, когда после обновления состава правительства министром культуры была назначена бывшая глава департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова.

Вскоре после этого назначения Владимир Путин заявил: «Бывший министр... без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему».

До сегодняшнего дня помощника по культуре у президента не было, его советником по культуре с 2012 года является Владимир Толстой. Сегодня он сообщил, что продолжит выполнять обязанности советника президента, передает ТАСС.

«Я остаюсь на своей должности, по крайней мере, никто пока меня не увольнял и не переводил на другой пост, функционал мой пока тоже остается. Думаю, руководство позднее нам все подробно разъяснит», — сказал Толстой, отметив, что Мединский «много сделал на посту министра».














Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
«Мы теперь все живем в сквоте»Общество
«Мы теперь все живем в сквоте» 

Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского

24 января 20201692
Травма, говори!Общество
Травма, говори! 

Почему у всех и каждого появились «травмы», нужно ли их «лечить» — и если да, то как? Об этом у психотерапевта и автора курса лекций про травму Елены Миськовой узнавала Полина Аронсон

24 января 20201919
УходColta Specials
Уход 

«История обо мне и о моем дедушке»: памяти кинооператора и фотографа Алексея Курбатова

21 января 20206385