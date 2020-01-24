Мединский назначен помощником президента

Встреча президента Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским. Москва, Кремль, 20 ноября 2019 года © Пресс-служба Президента России

Сегодня, 24 января, президент Владимир Путин подписал указ о назначении своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Указ опубликован на президентском портале. «Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Чем именно будет заниматься в новой должности экс-министр, пока не сообщается.

Владимир Мединский (р. 1970) был министром культуры с мая 2012 года до января 2020 года, когда после обновления состава правительства министром культуры была назначена бывшая глава департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова.

Вскоре после этого назначения Владимир Путин заявил: «Бывший министр... без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему».

До сегодняшнего дня помощника по культуре у президента не было, его советником по культуре с 2012 года является Владимир Толстой. Сегодня он сообщил, что продолжит выполнять обязанности советника президента, передает ТАСС.

«Я остаюсь на своей должности, по крайней мере, никто пока меня не увольнял и не переводил на другой пост, функционал мой пока тоже остается. Думаю, руководство позднее нам все подробно разъяснит», — сказал Толстой, отметив, что Мединский «много сделал на посту министра».































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