Назначен новый директор Волковского театра

Сегодня, 23 января, директором Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле назначен Айрат Тухватуллин, который ранее занимал должность директора московского «Театра Луны».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волковского театра.

Айрат Тухватуллин (р. 1976) имеет большой опыт работы управления театром, отмечает сайт Волковского театра. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа, работал в организации «Гранд Гала Продакшн», где организовал гастрольные туры Илзе Лиепы и звезд русского балета по России и другим странам, гастроли Государственного балета Нанси и Лотарингии с участием звезд театра Гранд Опера в Большом театре.

В течение десяти лет Тухватуллин возглавлял частный театр, в котором играли Михаил Ефремов, Дмитрий Харатьян, Александр Балуев, Гоша Куценко и другие известные актеры, работал заместителем директора в в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, затем учредил международное театральное агентство «Интерстейдж», которое занималось организацией гастролей российских, итальянских и американских театральных трупп, а также показов спектаклей в рамках Международного фестиваля имени А.П. Чехова. В 2017–2019 годах был директором «Театра Луны».

В июле 2019 года в связи с конфликтом в Волковском театре министр культуры РФ Владимир Мединский снял с должности его директора Алексея Туркалова и объявил выговор художественному руководителю Евгению Марчелли, который после этого уволился. В августе художественным руководителем театра был назначен актер и режиссер театра и кино, заместитель художественного руководителя МХАТ имени М. Горького по творческой работе Сергей Пускепалис.











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