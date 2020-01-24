Фестиваль моды и современного искусства пройдет в Норильске

© АНО «Просто Глория»

С 14 по 18 февраля в Норильске состоится фестиваль моды и современного искусства «Черное пальто».

Как сообщают организаторы, фестиваль вырос из съемок фильма Ольги Проскурниной «Черное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской, которые проходили в Норильске в 2018 году с участием актеров Заполярного театра драмы.

Премьера фильма состоится 14 февраля в кинотеатре «Родина» и станет одним из главных событий фестиваля, а начнется он на Медном заводе, где в галереях между цехами пройдет авангардное фэшн-шоу молодых российских дизайнеров. Шоу организует агентство моделей Lumpen, причем кастинг проводится только среди жителей Норильска.

Кроме того, в первый день фестиваля в ТЦ «Арена» откроются выставки фотографов Сергея Новикова «Норильсккино» и Данилы Ткаченко «Планетарий».

Заброшенное здание Научно-технической библиотеки в центре города на один уикенд превратится в арт-объект с инсталляциями и перформансами на тему материализации памяти.

В Арктическом музее современного искусства — бывшем Доме торговли, который молодые художники вместе с Музеем Норильска преобразовали в общедоступную галерею современного искусства, — будут работать поп-ап сторы участников фестиваля, проводиться публичные лекции о моде и искусстве XXI века, а также дискотеки.

Главный хедлайнер фестиваля — писатель, поэт и драматург Людмила Петрушевская. Она выступит с программой «Кабаре пани Петрушевской» и проведет детский утренник по своим сказкам в Городской библиотеке, а завершит фестиваль на сцене Заполярного театра драмы восстановленный спектакль Дмитрия Брусникина по пьесе Петрушевской «Он в Аргентине», одну из главных ролей в котором исполнит актриса Роза Хайруллина, родившаяся в Норильске.

Цель фестиваля — развитие творческого потенциала Норильска, знакомство жителей и гостей города с актуальными направлениями современного искусства, развитие городской среды. В фестивале примут участие более 15 городских и региональных проектов и творческих коллективов, организаторы ожидают не менее 10 тысяч посетителей.

Фестиваль проводится при поддержке ПАО «ГМК "Норильский никель"» и Фонда президентских грантов







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