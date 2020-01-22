«Мумий Тролль» отпразднует в Москве юбилей альбома «Точно ртуть алоэ»

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25 и 26 марта группа «Мумий Тролль» даст два концерта в в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» по случаю 20-летия выхода своего третьего студийного альбома «Точно ртуть алоэ».
Как сообщает сайт «Мумий Тролль Music Bar», все песни с альбома «Точно ртуть алоэ» впервые в истории группы прозвучат в живом исполнении на одном концерте.
Релиз «Точно ртуть алоэ» состоялся 5 февраля 2000 года, он был назван «первым альбомом нового тысячелетия». Запись материала происходила в резиденции Питера Гэбриела Real World и других студиях Лондона. Альбом вышел на компакт-дисках и кассетах.
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К альбому было выпущено пять клипов — «Невеста?», «Карнавала.нет», «Без обмана», «Клубничная» и «Моя певица» — b и четыре сингла — «Невеста?», «Карнавала.нет», «Без обмана» и «Моя певица». До «Мумий Тролля» в России никто еще не выпускал синглы перед выходом альбома.
Альбом был вдохновлен японским роком 90-х, с которым участники группы близко познакомились во время своего первого визита в Японию, а также глэм-роком 70-х. После «Морской» и «Икры» это было настоящее перевоплощение музыкантов, отражение их нового мироощущения. «Точно ртуть алоэ» остается единственным альбомом группы, от начала до конца записанным исключительно участниками концертного состава «Мумий Тролля» сезона 1998–1999 годов.
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Поддержать самый j-rockовый альбом «Мумий Тролля» приедут гости из Японии: диджей Тосио Мацура и кулинарный художник из Токио Масааки Айома.
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