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«Мумий Тролль» отпразднует в Москве юбилей альбома «Точно ртуть алоэ»

News_detailed_picture© «Мумий Тролль» / «ВКонтакте»

25 и 26 марта группа «Мумий Тролль» даст два концерта в в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» по случаю 20-летия выхода своего третьего студийного альбома «Точно ртуть алоэ».

Как сообщает сайт «Мумий Тролль Music Bar», все песни с альбома «Точно ртуть алоэ» впервые в истории группы прозвучат в живом исполнении на одном концерте.

Релиз «Точно ртуть алоэ» состоялся 5 февраля 2000 года, он был назван «первым альбомом нового тысячелетия». Запись материала происходила в резиденции Питера Гэбриела Real World и других студиях Лондона. Альбом вышел на компакт-дисках и кассетах.

К альбому было выпущено пять клипов — «Невеста?», «Карнавала.нет», «Без обмана», «Клубничная» и «Моя певица» — b и четыре сингла — «Невеста?», «Карнавала.нет», «Без обмана» и «Моя певица». До «Мумий Тролля» в России никто еще не выпускал синглы перед выходом альбома.

Альбом был вдохновлен японским роком 90-х, с которым участники группы близко познакомились во время своего первого визита в Японию, а также глэм-роком 70-х. После «Морской» и «Икры» это было настоящее перевоплощение музыкантов, отражение их нового мироощущения. «Точно ртуть алоэ» остается единственным альбомом группы, от начала до конца записанным исключительно участниками концертного состава «Мумий Тролля» сезона 1998–1999 годов.

Поддержать самый j-rockовый альбом «Мумий Тролля» приедут гости из Японии: диджей Тосио Мацура и кулинарный художник из Токио Масааки Айома.










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