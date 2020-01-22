 
14:42 22 января 2020Новости
348
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Пилигрим» представляет онлайн-премьеру фильма «Восемь картин из жизни Насти Соколовой»

News_detailed_picture© «Пилигрим»

Сегодня, 22 января, в день открытия Роттердамского кинофестиваля на платформе российского авторского кино «Пилигрим» проходит онлайн-премьера фильма Владлены Санду и Алины Котовой «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», которая впервые была показа в Роттердаме два года назад.

Картина доступна на «Пилигриме» для бесплатного и легального просмотра.

  • «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» (Россия, 2018)
    Режиссеры: Алина Котова, Владлена Санду
    Продюсеры: Александр Стариков, Андрей Сильвестров, Тихон Пендюрин
    В ролях: Анастасия Соколова
    Жанр: драма
    Хронометраж: 29 минут

    Синопсис: Настя Соколова окончила факультет журналистики в одном из самых престижных вузов России. Правда устроиться на работу по специальности оказалось не так просто. Профессиональный путь Насти от коллектора в банке до администратора в дешевом борделе.





















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
УходColta Specials
Уход 

«История обо мне и о моем дедушке»: памяти кинооператора и фотографа Алексея Курбатова

21 января 20204037