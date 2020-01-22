«Пилигрим» представляет онлайн-премьеру фильма «Восемь картин из жизни Насти Соколовой»

© «Пилигрим»

Сегодня, 22 января, в день открытия Роттердамского кинофестиваля на платформе российского авторского кино «Пилигрим» проходит онлайн-премьера фильма Владлены Санду и Алины Котовой «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», которая впервые была показа в Роттердаме два года назад.

Картина доступна на «Пилигриме» для бесплатного и легального просмотра.

«Восемь картин из жизни Насти Соколовой» (Россия, 2018)

Режиссеры: Алина Котова, Владлена Санду

Продюсеры: Александр Стариков, Андрей Сильвестров, Тихон Пендюрин

В ролях: Анастасия Соколова

Жанр: драма

Хронометраж: 29 минут



Синопсис: Настя Соколова окончила факультет журналистики в одном из самых престижных вузов России. Правда устроиться на работу по специальности оказалось не так просто. Профессиональный путь Насти от коллектора в банке до администратора в дешевом борделе.













































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