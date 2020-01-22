В Центре Вознесенского обсудят войну и актуальную поэзию

22 января в Центре Вознесенского в Москве девять российских поэтов и писателей примут участие в поэтических чтениях и дискусии «Тема войны в современной поэзии».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Историю мировой литературы от Гомера до современности так же трудно представить без военной темы, как без тем любви и смерти. Однако в последнее время поэтических текстов о войне стало значительно больше, чем было еще десять лет назад. Те же процессы происходят в живописи, кино и актуальном искусстве», — пишут организаторы вечера в Центре Вознесенского, участники которого обсудят, с чем это связано:

Предчувствует ли творческий человек войну?

Насколько это дань времени, а насколько — вечная тема?

Можно ли назвать тему войны в сегодняшней поэзии спекулятивной?

Может ли писать о войне автор, которого она непосредственно не затронула?

Участники дискуссии: поэты Евгения Вежлян, Данила Давыдов, Илья Данишевский, Елена Дорогавцева, Геннадий Каневский, Ирина Котова, Илья Кукулин и Елена Фанайлова, а также писатель и телеведущая Анна Немзер.

На встрече также будет показан отрывок из нового фильма Анны Немзер «Война и мирные» — о том, как чеченцы помнят две войны и почему боятся о них говорить.























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