Фестиваль «Опера Априори» откроет российская премьера 40-голосного мотета Таллиса

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8 февраля в Англиканской церкви св. Андрея в Москве состоится концерт открытия VII Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори», на котором впервые в России прозвучит 40-голосный мотет Томаса Таллиса «Spem in alium» (ок. 1570).
На концерте выступят вокальные ансамбли Voces8 (Великобритания) и Intrada (Россия), сообщает пресс-служба фестиваля «Опера Априори».
Помимо российской премьеры «Spem in alium» Также в программе мировая премьера сочинения современного британского композитора Айвэна Муди «Transfiguration» (2019) для хора и восьми солистов, написанного по заказу продюсера фестиваля Елены Харакидзян специально для этого состава исполнителей.
В сольном блоке Voces8 прозвучит британская хоровая музыка шести веков — от Уильяма Бёрда и Орландо Гиббонса до наших дней, в том числе два новых произведения, написанных специально для британского ансамбля: «Thy will be done» Александра Ливайна (Левина) (мировая премьера) и «Love Endureth» Роксаны Пануфник (премьера в России).
Единственный сольный номер ансамбля Intrada в программе концерта — произведение Джона Тавенера «Svyati» для хора и виолончели – московские артисты исполнят вместе с приглашенным музыкантом, концертмейстером группы виолончелей Большого театра Петром Кондрашиным.
В афише фестиваля «Опера Априори» в этом году еще два концерта:
12 апреля в Концертном зале имени П.И. Чайковского прозвучит оратория Мендельсона «Илия» (1846). На концерте выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова и Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова. Солисты — баритон Владислав Сулимский, сопрано Ольга Толкмит и Альбина Латипова, меццо-сопрано Марианна Пиццолато (Италия) и тенор Даниэль Беле (Германия). Дирижер — Максим Емельянычев.
30 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского меццо-сопрано Стефани д'Устрак (Франция) и ансамбль барочных инструментов Amarillis (Франция) представят музыкально-театральную программу «Осколки безумия» с музыкой Марена Маре, Андре Кампра, Андре Кардинала-Детуша, Жана-Фери Ребеля, Георга Фридриха Генделя, Генри Перселла и других композиторов эпохи барокко.
Концерт входит в программу Года музыки Великобритании и России и проводится при поддержке Посольства Великобритании в Москве, Британского Совета и МИД РФ
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