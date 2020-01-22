Молодые журналисты из России получат стипендии Германо-Российского Форума

© Goethe-Institut Schwäbisch Hall / Facebook

До 29 февраля независимая общественная организация Германо-Российский Форум принимает заявки от молодых журналистов из России на получение стипендий на стажировку в Германии в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Германо-Российского Форума, на стипендию могут претендовать студенты российских вузов с журналистским опытом, хорошо владеющие немецким языком.

Программа «Стажировка для журналистов Плюс 2020» предусматривает:

девятинедельное пребывание в Германии с журналистской стажировкой и семинарами с 12 июля по 13 сентября 2020 года ;

; шестинедельную стажировку в немецких СМИ;

двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте в городе Швебиш-Халль;

три журналистских семинара в Берлине;

оплату расходов на дорогу и проживание, медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторскую поддержку Германо-Российского Форума;

стипендию в размере 600 евро.

Заявки следует адресовать Нильсу Дудцусу (Nils Dudzus) в Германо-Российский Форум в Берлине (dudzus@deutsch-russisches-forum.de). Заявка оформляется одним файлом в формате PDF, в нее должны входить сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиография в форме таблицы на немецком языке, список публикаций заявителя и пять его публикаций на выбор.

Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве.

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов Плюс — повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ имени М.В. Ломоносова. За 25 лет в программе приняли участие почти 400 российских студентов.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Германо-Российского Форума.

Проект реализуется при поддержке компании Wintershall Dea GmbH, Министерства иностранных дел Германии, Фонда имени Отто Вольффа и фонда FAZIT-STIFTUNG







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