Молодые журналисты из России получат стипендии Германо-Российского Форума

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До 29 февраля независимая общественная организация Германо-Российский Форум принимает заявки от молодых журналистов из России на получение стипендий на стажировку в Германии в 2020 году.
Как сообщает пресс-служба Германо-Российского Форума, на стипендию могут претендовать студенты российских вузов с журналистским опытом, хорошо владеющие немецким языком.
Программа «Стажировка для журналистов Плюс 2020» предусматривает:
Заявки следует адресовать Нильсу Дудцусу (Nils Dudzus) в Германо-Российский Форум в Берлине (dudzus@deutsch-russisches-forum.de). Заявка оформляется одним файлом в формате PDF, в нее должны входить сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиография в форме таблицы на немецком языке, список публикаций заявителя и пять его публикаций на выбор.
Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве.
Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов Плюс — повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ имени М.В. Ломоносова. За 25 лет в программе приняли участие почти 400 российских студентов.
Подробнее о программе можно узнать на сайте Германо-Российского Форума.
Проект реализуется при поддержке компании Wintershall Dea GmbH, Министерства иностранных дел Германии, Фонда имени Отто Вольффа и фонда FAZIT-STIFTUNG
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