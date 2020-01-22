На «Дикую мяту» приедет Bishop Briggs

Сегодня, 20 января, организаторы фестиваля «Дикая мята» объявили, что летом 2020 года в нем примет участие молодая британская исполнительница Bishop Briggs (Сара Грейс Маклафлин).

«Стремительно ворвавшись в музыкальный мир с дебютным треком "Wild Horses", который сразу же занял первое место в Spotify как самый прослушиваемый трек в Великобритании, Bishop Briggs продолжает покорять новые высоты. Сегодня она выступает на крупнейший мировых фестивалях — Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Woodstock», — сообщают организаторы фестиваля.

«Ее треки, — пишут они, — прослушивает более 3 млн человек на Spotify каждый месяц, а 2018 году Bishop Briggs была номинирована на премию MTV Video Music Awards как восходящая звезда года».

Для Bishop Briggs выступление на «Дикой мяте — 2020» станет первым в России.

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области. Среди его участников Гарик Сукачев, Mgzavrebi, Green Grey, Tequilajazzz, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», «Кис-кис», «Хадн дадн», Алена Швец, Aurora и Ren.











































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