Мэтт Пикок прочитает лекции в России

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23 и 24 января в Москве и Петербурге в рамках Года музыки Великобритании и России пройдут лекции Мэтта Пикока, руководителя With One Voice – движения за объединение и развитие проектов в области искусства и работы с бездомными людьми по всему миру.
В Москве лекция состоится 23 января в Образовательном центре Музея современного искусства «Гараж», в Петербурге — 24 января в Павильоне Новой Голландии.
В 2002-м году бывший социальный работник и оперный критик Мэтт Пикок основал благотворительную организацию Streetwise Opera, которая с помощью музыки и оперы помогает бездомным людям вернуться в нормальную жизнь, сообщает сайт Года музыки Великобритании и России.
Начав с постановки «Маленького принца» в Ковент-Гардене со специальной труппой, собранной из бездомных, Мэтт Пикок превратил Streetwise Opera в успешную продакшн-компанию, которая ведет реабилитационную работу по всей Великобритании и собирает престижные награды за оперные постановки. В 2012 году Мэтт Пикок инициировал международную кампанию With One Voice, распространившую идеи Streetwise Opera на весь мир.
На лекциях в России Мэтт Пикок расскажет о своем опыте продюсирования впечатляющих культурных проектов от Лондона до Токио, от Сьерра-Леоне до Рио — проектов, которые демонстрируют, как музыка и опера могут помочь вернуть благополучие, свободу действий и уверенность в завтрашнем дне людям, на том или ином этапе своей жизни оказавшимся на улице.
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