Ретроспектива «Инженеров искусства» пройдет в Петербурге

Инал Савченков, Франц Ротвальд. Ленинград, 1990-е © Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

18 января в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге откроется ретроспективная выставка, посвященная 30-летию школы «Инженеры искусства».

Выставка «Решения и ответы» (кураторы — Николай Маргиев и Екатерина Юшкевич) представит исторические проекты 1990-х годов основателей школы — Франца Родвальта, Инала Савченкова, Сергея Енькова, Григория Стрельникова и Бориса Казакова, а также реконструкцию уже реализованных проектов.

Помимо этого в экспозицию войдут работы молодых участников школы «Инженеры искусства», таких как Агата Казанцева, Даниил Казанцев, Алиса Рябова, Антон Матвеев, Сергей Корытов, Антон Дроздов и Алексей Куксов.

«Название проекта отсылает непосредственно к художественной программе школы, где конструктивность искусства рассматривается с позиции «инженера», предоставляя возможность аналитического восприятия любого феномена окружающей действительности и последующей коллективной переработки полученного результата в художественную работу», — отмечают органихаторы выставки.

їРазрабатываемые участниками Школы системы, — пишут они, — на протяжении 30 лет порождают проекты, реализуемые различными художественными способами: от живописи, скульптуры и коллажа до фотографии, анимации, кино и перформанса. Не предполагая конкретной "задачи", практика "Инженеров искусства" постоянно обращается к поиску "решений и ответов"».

Выставка «Решения и ответы» в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина продлится до 29 февраля и будет сопровождаться большой публичной программой, включающей лекции, встречи с художниками, кураторские экскурсии, мастер-классы и перформансы.















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