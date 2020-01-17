Ретроспектива «Инженеров искусства» пройдет в Петербурге

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18 января в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге откроется ретроспективная выставка, посвященная 30-летию школы «Инженеры искусства».
Выставка «Решения и ответы» (кураторы — Николай Маргиев и Екатерина Юшкевич) представит исторические проекты 1990-х годов основателей школы — Франца Родвальта, Инала Савченкова, Сергея Енькова, Григория Стрельникова и Бориса Казакова, а также реконструкцию уже реализованных проектов.
Помимо этого в экспозицию войдут работы молодых участников школы «Инженеры искусства», таких как Агата Казанцева, Даниил Казанцев, Алиса Рябова, Антон Матвеев, Сергей Корытов, Антон Дроздов и Алексей Куксов.
«Название проекта отсылает непосредственно к художественной программе школы, где конструктивность искусства рассматривается с позиции «инженера», предоставляя возможность аналитического восприятия любого феномена окружающей действительности и последующей коллективной переработки полученного результата в художественную работу», — отмечают органихаторы выставки.
їРазрабатываемые участниками Школы системы, — пишут они, — на протяжении 30 лет порождают проекты, реализуемые различными художественными способами: от живописи, скульптуры и коллажа до фотографии, анимации, кино и перформанса. Не предполагая конкретной "задачи", практика "Инженеров искусства" постоянно обращается к поиску "решений и ответов"».
Выставка «Решения и ответы» в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина продлится до 29 февраля и будет сопровождаться большой публичной программой, включающей лекции, встречи с художниками, кураторские экскурсии, мастер-классы и перформансы.
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