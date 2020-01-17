Фильмы о Холокосте покажут в Третьяковке

С 21 по 26 января двенадцать фильмов о Холокосте будут представлены в кинозалах Государственной Третьяковской галереи на фестивале «Хроники Катастрофы», организованном Российским еврейским конгрессом при поддержке правительства Москвы.

Фестиваль откроется показом сборника фильмов «Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар», в который вошли российские премьеры картин, в разные годы получивших премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный фильм». Один из них — фильм «Кожа», который был награжден «Оскаром» в 2019 году, — на открытии представит продюсер Стивен Мао.

Гостями фестиваля также станут продюсер и режиссер Славомир Грюнберг, который расскажет о своем новом фильме «Натюрморт» (Польша-США, 2019), и продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир — он представит картину «Загадка черной книги» (Израиль, 2019).

На фестивале состоятся российские премьеры фильмов «Варшава: Разделенный город» (Польша-США, 2019) Эрика Беднарского, «Раскрашенная птица» (Чехия-Словакия-Украина, 2019) Вацлава Мархоула, «Еврей должен умереть» (Швейцария, 2016) Джейкоба Бергера и «Бухгалтер Освенцима» (Канада, 2018) Мэттью Шойхета.

Кроме того, в Москве будет впервые показан документальный фильм «Зива Постек. Монтируя Шоа» (Канада, 2018). После премьеры на вопросы зрителей ответит Зива Постек — мотажер и соавтор знаменитого фильма Клода Ланцмана «Шоа» (Франция-Великобритания, 1985), показ которого завершит программу фестиваля.

Вход на все сеансы бесплатный по предварительной регистрации.

Фестиваль «Хроники Катастрофы» входит в программу «Недели памяти» — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии















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