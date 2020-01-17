Выставка Александра Родченко откроется в Центре братьев Люмьер

Александр Родченко. Пионер-трубач. 1930 (фрагмент) © Центр фотографии имени братьев Люмьер

24 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве начнет работу выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation».

Как сообщает сайт Центра братьев Люмьер, в экспозицию войдут работы Александра Родченко разных лет — от первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов — из коллекции фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми.

На выставке будут представлены портреты друзей Александра Родченко — художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», в том числе портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ».

Также на выставке можно будет увидеть портреты семьи Александра Родченко: матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко, архитектурные съемки и фоторепортажи: легендарные «Балконы» (1925), «Пожарная лестница» (1925), «Лестница» (1929), а также «Пионер-трубач» (1930) и «Пионерка» (1930).

Выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation» в Центре братьев Люмьер продлится до 5 апреля.



































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