Художницы «Открытых студий» проведут фестиваль на «Винзаводе»

Лиза Неклесса. Мой ежедневный вклад в отношения © Лиза Неклесса

С 24 по 26 января на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет фестиваль «Этот мир придуман не нами: женское слово и гендерная повестка», организованный резидентками проекта «Открытые студии» Лизой Неклессой и Ариной Ефановой.

Фестиваль поднимет вопрос о связи языковых практик с положением женщины в обществе. В программе фестиваля поэтический вечер, феминистское кафе, перформансы и просветительская программа.

Художницы «Открытых студий» прочитают лекции, актуализирующие вопросы женского письма, проблемы конвенционального использования термина «любовь» и другие важные аспекты современного словоупотребления, лежащие в основе актуальной гендерной политики.

Перформансы на фестивале покажут резидентка поп-ап программы текущего сезона «Открытых студий» Люба Саутина и резидентка третьего сезона Алена Федоткина. На поэтическом вечере будет представлен срез российской феминистской поэзии.

Фестиваль завершится званым ужином — феминистским кафе, где каждый сможет попробовать блюда, основанные на целебных травах, которые используются в фармацевтике и народной медицине.

Вход на фестиваль свободный.































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