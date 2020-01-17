«Порядок слов» открывает видеосалон

Новогодняя киноодиссея, или «Исповедальня на Ланжероне»
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201247
Сегодня, 15 января, независимому проекту «Порядок слов» исполняется 10 лет. По случаю юбилея в петербургском книжном магазине «Порядок слов» состоится открытие «Видеосалона на Фонтанке».
Как сообщает сайт «Порядка слов», специальными гостями на открытии станут культовые герои петербургского андеграунда Максим Пежемский и Константин Мурзенко.
Видеосалон покажет фильмы «Говорят члены общества киногруппы "Чапаев"», «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» и фильм-сюрприз Константина Мурзенко. Начало в 19:00.
Также сегодня в магазине откроется отдел с редкими букинистическими изданиями по кино, среди которых десять редчайших изданий о Тарковском, винтажные коллекционные номера журнала «Сеанс», Вуди Аллен и Рената Литвинова, Иржи Ментцель и Рой Андерссон, дневники Александра Довженко, Сергей Добротворский, а также советский кинословарь из библиотеки Алексея Балабанова.
Кроме того, в юбилейной программе «Порядка слов» открытие выставки Полины Заславской «Основы современного домоводства», на которой до 20 февраля будет представлена серия коллажей по мотивам стихотворных циклов Константина Шавловского «Не-место» и «Красный ковчег», а в 21:00 начнется специальный кассетный сет DJ Буцефала.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:05Ретроспектива «Инженеров искусства» пройдет в Петербурге
15:56Штутгартская опера представит «Время секонд-хэнд» Сергея Невского
12:46В Москве выступят артисты лейбла TwentyTwenty
11:46Книгу Мортона Фелдмана представят в Петербурге и Москве
16 января 2020
18:30Выставка в «Мемориале» завершится игрой про перестройку
17:27Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
16:06Фильмы о Холокосте покажут в Третьяковке
15:28Выставка Александра Родченко откроется в Центре братьев Люмьер
13:07Российский фильм отобран в конкурс БерлиналеВсе новости
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201247
Военная сага в лучах инфракрасной памяти17 января 2020832
Самир Савант о финансировании культурных проектов, потребностях новой аудитории и русификации Генделя17 января 20201191
Финал истории и пять экспонатов скандальной выставки16 января 20201159
Брать на себя в сегодняшней России функции врачевателя исторических «травм», по крайней мере, неуместно, считает Мария Липман16 января 20201622
На каких основаниях общество готово сегодня заниматься трагедией русского ХХ века? На разных — и это важно. Социологи Григорий Юдин и Дмитрий Рогозин, Дмитрий Алешковский и теолог Дмитрий Гасак подводят итоги большого исследования16 января 20201535
В Москве вручена премия «НОС-2020»16 января 20201321
Итоги выставки «Дейнека/Самохвалов» в петербургском Манеже15 января 20202171
COLTA.RU, Фонд имени Генриха Бёлля и Гёте-институт в Москве продолжают разговор о гендере15 января 20202544
«Это проект про внутренний космос»: романтический ретровейв на стихи Александра Введенского. Премьера первого клипа14 января 20201839
Памяти Сергея Алимова14 января 20201876
«Фейклор» и другие темы «Возвращения-2020»13 января 20201910