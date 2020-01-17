«Порядок слов» открывает видеосалон

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Сегодня, 15 января, независимому проекту «Порядок слов» исполняется 10 лет. По случаю юбилея в петербургском книжном магазине «Порядок слов» состоится открытие «Видеосалона на Фонтанке».

Как сообщает сайт «Порядка слов», специальными гостями на открытии станут культовые герои петербургского андеграунда Максим Пежемский и Константин Мурзенко.

Видеосалон покажет фильмы «Говорят члены общества киногруппы "Чапаев"», «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» и фильм-сюрприз Константина Мурзенко. Начало в 19:00.

Также сегодня в магазине откроется отдел с редкими букинистическими изданиями по кино, среди которых десять редчайших изданий о Тарковском, винтажные коллекционные номера журнала «Сеанс», Вуди Аллен и Рената Литвинова, Иржи Ментцель и Рой Андерссон, дневники Александра Довженко, Сергей Добротворский, а также советский кинословарь из библиотеки Алексея Балабанова.

Кроме того, в юбилейной программе «Порядка слов» открытие выставки Полины Заславской «Основы современного домоводства», на которой до 20 февраля будет представлена серия коллажей по мотивам стихотворных циклов Константина Шавловского «Не-место» и «Красный ковчег», а в 21:00 начнется специальный кассетный сет DJ Буцефала.







































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