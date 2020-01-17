Книгу Григория Ревзина «Как устроен город» обсудят в Музее Москвы

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18 января в Музее Москвы состоится встреча c архитектурным критиком Григорием Ревзиным по случаю выхода его книги «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики».
18 января в Музее Москвы состоится встреча c архитектурным критиком Григорием Ревзиным по случаю выхода его книги «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики».
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Книга «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» выпущена издательством Strelka Press.
«Город полезно уметь видеть и понимать, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живут в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? Ответы на эти вопросы — в новой книге Григория Ревзина», — говорится в издательской аннотации.
Куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов и литературный критик и куратор Анна Наринская поговорят с Григорием Ревзиным о том, как устройство города влияет на нашу жизнь и сознание, как культурная политика меняет восприятие знакомых мест и что произойдет с городом в будущем.
Темы дискуссии:
На встрече в Музее Москвы можно будет купить книгу Григория Ревзина «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на страницах Pioner Bookstore в фейсбуке и «ВКонтакте».
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