Книгу Григория Ревзина «Как устроен город» обсудят в Музее Москвы

18 января в Музее Москвы состоится встреча c архитектурным критиком Григорием Ревзиным по случаю выхода его книги «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики».

18 января в Музее Москвы состоится встреча c архитектурным критиком Григорием Ревзиным по случаю выхода его книги «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Книга «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» выпущена издательством Strelka Press.

«Город полезно уметь видеть и понимать, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живут в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны? Ответы на эти вопросы — в новой книге Григория Ревзина», — говорится в издательской аннотации.

Куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов и литературный критик и куратор Анна Наринская поговорят с Григорием Ревзиным о том, как устройство города влияет на нашу жизнь и сознание, как культурная политика меняет восприятие знакомых мест и что произойдет с городом в будущем.

Темы дискуссии:

Исчезающие города: какие существуют стили и форматы общения людей в пространстве?

Органические города, пригород, локальная культура — как урбанистика объясняет и меняет жизнь в городе?

Город как сервис и искусство: пространства для жизни или для эстетического убежища?

Одиночество, скорость, зависимость, замкнутость — какие состояния и чувства мы переживаем в мегаполисе и маленьком городе?

На встрече в Музее Москвы можно будет купить книгу Григория Ревзина «Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на страницах Pioner Bookstore в фейсбуке и «ВКонтакте».







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