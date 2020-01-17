Международный зрительский фестиваль авторского кино пройдет в Москве

Новогодняя киноодиссея, или «Исповедальня на Ланжероне»
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201247
С 24 по 30 января сеть кинотеатров «Москино» и журнал «Искусство кино» проведут в Москве Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино.
Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Космос», где можно будет увидеть 15 картин — лучшие фильмы 2019 года по версии редакции «Искусства кино», фестивальные новинки и современную классику азиатского кинематографа. Они будут показаны в трех тематических программах:
«Лучшее за год» — это автопортрет и фильм-прощание Аньес Варда «Варда глазами Аньес», драма Нигины Сайфуллаевой «Верность», картина Педро Альмодовара о любви и творчестве «Боль и слава», первый полнометражный документальный фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции», снятый более 100 лет назад, а также док о неунывающих людях на обочине жизни, обитателях заброшенного шахтерского городка «Хроники ртути».
«Премьеры» объединяют криминальную комедию Корнелиу Порумбою «Свистуны», драму Пабло Ларраина «Эма: Танец страсти», бразильскую ретро-драму «Невидимая жизнь Эвридики», вторую режиссерскую работу Греты Гервиг «Маленькие женщины» и второй фильм режиссера «Зимних братьев» Хлинюра Палмасона «Белый, белый день».
«Ретроспектива» представит картины главных азиатских режиссеров наших дней — от «Кладбища блеска» Апичатпонга Вирасетакула и «Убийцы» Хоу Сяосяня до «Бродячих псов» Цай Минляна.
Кроме того, 25 января в кинотеатре «Звезда» в рамках фестиваля состоится премьерный показ первых трех эпизодов сериала «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на фестиваль бесплатный по предварительной регистрации.
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