Татьяна Лысова перешла в «Медузу»

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Первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза» стала Татьяна Лысова, ранее работавшая главным редактором газеты «Ведомости» и заместителем главного редактора агентства «Интерфакс».
Как сообщает «Медуза», Татьяна Лысова возглавит создающееся сейчас московское бюро издания и будет представлять его интересы в России.
«Это трансфер года для российского медийного рынка. Мы уверены, что вместе с Татьяной Лысовой «Медуза» станет гораздо сильнее, — говорится в заявлении главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. — Нам нужны управленческие, редакторские, журналистские и человеческие качества Лысовой. <...> Мы гордимся этим назначением. Татьяна Лысова всегда отстаивала принципы качественной независимой журналистики — где бы она ни работала и какую должность ни занимала. Ее честность, трудолюбие и верность профессии легендарны».
Татьяна Лысова (р. 1968) окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, в 1990-е годы работала в «Коммерсанте» и «Эксперте».
В 2002–2007 годах она была главным редактором «Ведомостей», в 2010 году вернулась на этот пост и окончательно оставила его в мае 2017 года, объяcнив свое решение личными обстоятельствами и подчеркнув, что ее уход не связан с какими-либо внешними или внутрикорпоративными причинами.
В марте 2018 года Лысова стала заместителем главного редактора – шеф-редактором службы политической информации агентства «Интерфакс».
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