Молодые кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года

Кадр из фильма «Мысленный волк» © Leos Film

Объявлен шорт-лист премии молодых кинокритиков «Голос» за 2019 год. В него вошли фильмы «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Тиннитус» Даниила Зинченко.

Об этом сообщает комитет премии «Голос». Лауреат будет объявлен 22 января на церемонии вручения премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России. Он получит приз «Белый слон» и диплом премии «Голос».

Премия «Голос» была учреждена Антоном Долиным и Константином Шавловским 8 лет назад. С этого года ее кураторами являются Алексей Артамонов, Юлия Гулян и Максим Сухагузов. По решению кураторов жюри рассматривает на равных полнометражные игровые и неигровые фильмы, а также авторские сериалы.

Жюри «Голоса» состоит из молодых (до 33 лет) активно работающих в профессии кинокритиков и ежегодно обновляется.

В этом году в жюри 33 человека: Тимур Алиев, Алексей Артамонов, Фарид Бектемиров, Егор Беликов, Катерина Белоглазова, Денис Виленкин, Денис Вирен, Андрей Гореликов, Юлия Гулян, Сергей Дешин, Михаил Захаров, Ксения Ильина, Андрей Карташов, Никита Карцев, Анна Лис, Павел Мальцев, Егор Москвитин, Борис Нелепо, Гордей Петрик, Павел Пугачев, Алина Рослякова, Александр Савенков, Максим Семенов, Светлана Семенчук, Анастасия Сенченко, Даниил Смолев, Анна Сотникова, Максим Сухагузов, Алиса Таежная, Евгений Ткачев, Юлия Томан, Алексей Филиппов, Марат Шабаев.











































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