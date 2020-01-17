Умер Константин Бромберг

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10 января в Детройте в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг.
Об этом сегодня, 13 января, сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.
Константин Леонидович Бромберг родился в 1939 году в Харькове, в 1950-х годах работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения.
В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Иосифа Маневича). Работал режиссером, затем художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран», создал циклы телефильмов о дирижерах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, литературоведе Ираклии Андроникове.
Свой первый полнометражный игровой фильм, «Был настоящим трубачом», Константин Бромберг поставил в 1973 году, в 1975 году вышла его киноповесть «У меня есть лев». Широкую известность получили детский фильм «Приключения Электроника» (1980) по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова и музыкально-комедийная киносказка «Чародеи» (1982) по сценарию братьев Стругацких.
В конце 1980-х Константин Бромберг снимал сюжеты для детского юмористического киножурнала «Ералаш», позже руководил студией детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм» и режиссерской мастерской в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. В 1990-х уехал в США, в 2001-2006 годах читал лекции по киноискусству в американских и канадских университетах.
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