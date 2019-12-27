«Эрарта» покажет ретроспективу Doping Pong

Doping Pong. Пионерка, вытаскивающая занозу. 2018 (деталь) © Doping Pong

30 декабря в музее «Эрарта» в Петербурге откроется ретроспективная выставка группы Doping Pong.

На выставке «Doping Pong. Наше всё!» можно будет увидеть самые популярные работы группы — от цифрового искусства конца 1990-х до работ в стиле нового русского романтизма 2010-х годов.

Среди хитов экспозиции «олимпийская» серия, картины «Пионерка, вытаскивающая занозу» и «Мой чемпион», «Детская любовь к самолетам» и «Линия жизни».

Живописные полотна «Звуки будущего» и «Знаменосец» в музее Эрарта впервые будут представлены в формате монументальных репродукций. Видное место на выставке также займут образцы светской иконографии, например портрет Юрия Гагарина.

В кинозале выставки будет идти короткометражный фильм «Сталинская кислота». Он снят по сценарию Doping Pong и является преемником психоделического диалога Сергея Шолохова и Сергея Курехина «Ленин — гриб».

Сложить полную картину из всех этапов творческой биографии Doping Pong зрителям проекта поможет стилизованный научно-популярный диафильм под музыку Олега Гитаркина (группа Messer Chups).

Выставка «Doping Pong. Наше всё!» в музее «Эрарта» продлится до 8 марта.



































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