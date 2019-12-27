Коллектив ГИИ просит Мединского не допусить увольнения директора

Сегодня, 27 декабря, по итогам общего собрания коллектива Государственного института искусствознания (ГИИ) составлено письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением директора ГИИ Наталии Сиповской.

Письмо подписали 135 сотрудников и института. COLTA.RU приводит текст письма полностью:





Уважаемый Владимир Ростиславович!

2019 год — знаменательный год в жизни Государственного института искусствознания. Совсем недавно мы отмечали 75-летний юбилей нашего Института. Три четверти века исследований искусства, сохранение и развитие уникальной научной школы и традиций, заложенной нашими выдающимися предшественниками, воспитание молодых ученых и фундаментальные работы последних пяти лет высоко оценены и получили признание отечественного и мирового сообщества. Прошедший в стенах Института в ноябре 2019 года международный конгресс с участием ведущих искусствоведческих институтов мира подтвердил высочайший научный уровень коллектива Института, исследования которого внесли весомый вклад в развитие мирового искусствоведения. Мы признательны Вам за Благодарность, которой Вы отметили в юбилей Института нашего директора Н.В. Сиповскую.

Но сразу же после юбилейных торжеств началась немыслимая суета вокруг Института, возникла комиссия с определенным настроем и поползли слухи о том, что кто-то хочет отнять наше историческое здание и отстранить от руководства Институтом нашего директора. Потом была Коллегия Министерства культуры Российской Федерации, которая без Вашего присутствия, к сожалению, была мало похожа на деловое обсуждение результатов работы комиссии. А вечером 26 декабря 2019 года мы узнали, что директор профильного департамента Минкультуры России настойчиво предложила Наталии Владимировне Сиповской уйти с должности директора Института, оставив за собой научное руководство. Мы рассматриваем подобные действия как оскорбительные, направленные на дискредитацию высокой научной репутации прославленного Института.

Наталия Владимировна Сиповская — авторитетный ученый и выдающийся организатор науки, интеллигентный и глубоко порядочный человек, проявила себя как талантливый и бесконечно преданный Институту руководитель.

Уважаемый Владимир Ростиславович! Мы, Ученый совет и участники общего собрания коллектива Института, убедительно просим Вас вмешаться в эту очень неприглядную ситуацию и помочь сохранить руководство Институтом за его замечательным директором Н.В. Сиповской, заслужившим самую высокую оценку и признание сотрудников Государственного института искусствознания, а также искусствоведческого сообщества России и мира.











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