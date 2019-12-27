Елена Михайлик встретится с читателями в Центре Вознесенского

«Привет Восьмой улице»
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29 декабря, в Центре Вознесенского в Москве пройдет встреча с поэтессой и литературоведом, одной из ведущих исследователей творческого наследия Варлама Шаламова Еленой Михайлик.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Елена Михайлик — доктор философии, преподаватель Университета Нового Южного Уэльса, лауреат Первого австралийского фестиваля традиционной и экспериментальной литературы «Антиподы» (2006).
С одной стороны, Михайлик — крупнейший исследователь творческого наследия Варлама Шаламова, и книга ее статей «Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения» только что была удостоена премии Петербургского центра имени Андрея Белого как лучшее гуманитарное исследование 2018 года.
В 2019 году у Михайлик также вышла книга стихов «Экспедиция» — уникальный жанровый эксперимент: сюжеты на грани волшебной сказки (в том числе австралийской) и фэнтези, изложенные средствами современной лирической поэзии.
На вечере в Центре Вознесенкого Елена Михайлик будет читать свои стихи, расскажет о своих последних работах и о своем диалоге с австралийской культурной традицией.
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