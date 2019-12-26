В «Роскино» сменится гендиректор

Екатерина Мцитуридзе покинет пост генерального директора «Роскино» – государственной компании, занимающейся продвижением российского кино в мире.

Решение о смене гендиректора принял совет директоров «Роскино», передает ТАСС.

«В последние восемь лет ее [компанию "Роскино"] возглавляла Екатерина Мцитуридзе, она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, мы очень ей за это благодарны. Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень. И поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании», — прокомментировал министр культуры Владимир Мединский.

«Это консолидированное решение лидеров отечественной киноиндустрии, они хотят увидеть эту компанию немного другой», — подчеркнул Мединский.

Он также отметил, что совет директоров уже определился с кандидатурой нового руководителя «Роскино» и представил ее на утверждение в Росимущество.

По информации «Ведомостей», компанию возглавит Евгения Маркова, которая ранее руководила отделом маркетинга российского подразделения Philips, работала заместителем гендиректора дочерней компании РЖД — сети медицинских отелей и санаториев «РЖД. Здоровье», была сотрудницей группы банка «Россия» и связанных с ней компаний и программ. Маркова является женой гендиректора «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

Компания «Роскино» занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Каннах, Венеции и Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. С 2012 года действует подразделение «Роскино» в Лос-Анджелесе, в 2019 году было открыто представительство в Лондоне.



























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