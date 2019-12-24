Начал работу журнал reMusik.org

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Санкт-Петербургский центр современной музыки reMusik.org запустил одноименный онлайн-журнал – русскоязычный информационный портал, посвященный современной академической музыке.
«Журнал reMusik.org — это открытая платформа для актуальных дискуссий и разговоров о новой музыке. Надеемся, что концепция и направление журнала привлечет музыкальных критиков, музыковедов и других интересующихся современным искусством», — пишет главный редактор издания Надежда Травина.
Среди первых материалов reMusik.org она выделяет статью-размышление шеф-редактора издательства «Композитор», музыкального критика Петра Поспелова о судьбе новой музыки с 1999 до 2019 года в спецпроекте «Новая музыка: вчера, сегодня, завтра».
Композиторы Владимир Горлинский и Дмитрий Курляндский и певица и дирижер Ольга Власова делятся музыкальными впечатлениями и открытиями 2019 года.
Также журнал публикует монологи дирижера Федора Леднева, звукового художника Сергея Филатова, виолончелистки Юлии Мигуновой, скрипача и композитора Артура Зобнина.
Особый раздел reMusik.org отведен под новости современной академической музыки.
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