В Музее Москвы откроется выставка «Фамильные ценности»

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С 26 декабря по 15 марта в Музее Москвы пройдет выставка «Фамильные ценности», охватывающая 150 лет истории развития института семьи и исследующая социальные формы, на которых сегодня строятся любовные отношения и супружеская жизнь.
Выставка покажет, как изменилась семья с XIX века. Как она прошла путь от традиционной патриархальной модели к советской, когда семья считалась одной из составляющих социалистического общества.
Через предметный мир, документы и фотографии XIX–XX веков на выставке впервые будет отражена история двенадцати московских династий: купцов Бахрушиных, Сырейщиковых, Варенцовых, Челноковых, дрессировщиков Дуровых, цирковых артистов Никулиных и других.
Проект построен по тематическому принципу. Каждый раздел отражает определенный этап в становлении семьи: встреча — свадьба — рождение и воспитание детей. В проблематике разделов — острые вопросы любых отношений: что пары XXI века наследуют от своих прабабушек и прадедушек, почему свадьба — это не только союз любящих людей, но и бюрократический процесс, и как травмы из детства влияют на наши отношения во взрослом возрасте.
«"Фамильные ценности" предлагают современным московским семьям связать личную историю со 150-летней историей столичных поколений, — говорит куратор выставки Ирина Карпачева. — В укладе жизни московских династий прошлого, артефактах и письмах, которые достались нам в наследство, найдутся мудрые ответы на многие вопросы сегодняшнего дня. Музей Москвы приглашает посетителей поразмышлять о том, что такое семья XXI века, пополнив выставку собственным рассказом о любви и браке, воспитании детей или семейных конфликтах».
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