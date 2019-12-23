Новогодний фестиваль документального кино пройдет на ЗИЛе

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28 декабря в зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ в Москве пройдет показ в режиме нон-стоп документальных фильмов выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
Начало показа в 14:00, продолжительность — 7 часов, вход свободный.
В программе новогоднего фестиваля документального кино Razbeg.FEST фильмы-участники и призеры российских и международных кинофестивалей, таких как «Артдокфест», «Послание к человеку», «Движение», Visions du Réel (Швейцария).
Расписание:
Параллельно с показами планируется обсуждение фильмов с режиссерами и поздравления с наступающим 2020 годом.
Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова — авторская киношкола, в которой слушатели учатся видеть реальность и познавать мир с помощью камеры, находить в нем драматургию и рассказывать истории в реальном времени о людях, которые нас окружают.
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