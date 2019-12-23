Новогодний фестиваль документального кино пройдет на ЗИЛе

Кадр из фильма «Каникулы» © Razbeg.FEST

28 декабря в зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ в Москве пройдет показ в режиме нон-стоп документальных фильмов выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Начало показа в 14:00, продолжительность — 7 часов, вход свободный.

В программе новогоднего фестиваля документального кино Razbeg.FEST фильмы-участники и призеры российских и международных кинофестивалей, таких как «Артдокфест», «Послание к человеку», «Движение», Visions du Réel (Швейцария).

Расписание:

14:00 — «В центре циклона», реж. Лиза Козлова

15:15 — «Каникулы», реж. Марианна Сергеева (московская премьера)

16:20 — «Русский тур», реж. Михаил Бушков

17:30 — «Кроссворд», реж. София Данилина, «Инженер Федорович», реж. Эля Мурганова

18:30 — «Признаки жизни», реж. Наталья Касьянова (московская премьера)

19:40 — «Игра в классики», реж. Дарья Демура

Параллельно с показами планируется обсуждение фильмов с режиссерами и поздравления с наступающим 2020 годом.

Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова — авторская киношкола, в которой слушатели учатся видеть реальность и познавать мир с помощью камеры, находить в нем драматургию и рассказывать истории в реальном времени о людях, которые нас окружают.







































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