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В Бельгии арестованы коллекционеры Топоровские

News_detailed_pictureВид экспозиции «Русский модернизм» в Музее изящных искусств Гента© VRT

Коллекционеры Игорь и Ольга Топоровские задержаны бельгийской полицией и находятся под арестом по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и торговле краденым.

Как сообщает The Art Newspaper Russia со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию VRT, супруги Топоровские были арестованы 16 декабря, 20 декабря суд продлил им срок содержания под стражей.

Международный скандал вокруг произведений русского авангарда из коллекции Игоря Топоровского, выставленных в гентском Музее изящных искусств, разгорелся в январе 2018 года.

Авторитетные искусствоведы и арт-дилеры поставили под сомнение подлинность представленных на выставке «Русский модернизм» ранее неизвестных работ Наталии Гончаровой, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Любови Поповой, Александра Родченко, Павла Филонова и других художников. Выставка была досрочно закрыта, а директор музея Катрин де Зегер отстранена от должности.

Власти Гента продолжили расследование и в 2019 году подали иск к Фонду Дилигем, предоставившему картины музею. Как отмечает «Артгид», Топоровские продолжают настаивать на своей невиновности и подлинности работ из своей коллекции.
















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