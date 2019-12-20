Объявлены номинанты премии «Золотой орел»

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Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» за 2019 год.
Как сообщает сайт академии, экспертный совет премии «Золотой орел» рекомендовал для голосования около 200 фильмов и сериалов, впервые публично показанных в России до 31 октября 2019 года.
По итогам первого тура голосования номинантами в главных категориях стали:
«Лучший фильм»
«Лучшая режиссерская работа»
«Лучшая женская роль в кино»
«Лучшая мужская роль в кино»
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 24 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
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