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Объявлены номинанты премии «Золотой орел»

News_detailed_picture© Национальная академия кинематографических искусств и наук России

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» за 2019 год.

Как сообщает сайт академии, экспертный совет премии «Золотой орел» рекомендовал для голосования около 200 фильмов и сериалов, впервые публично показанных в России до 31 октября 2019 года.

По итогам первого тура голосования номинантами в главных категориях стали:

«Лучший фильм»

  • «Дылда», реж. Кантемир Балагов;
  • «Бык», реж. Борис Акопов;
  • «Одесса», реж. Валерий Тодоровский;
  • «Т-34», реж. Алексей Сидоров;
  • «Текст», реж. Клим Шипенко.


«Лучшая режиссерская работа»

  • Кантемир Балагов («Дылда»);
  • Алексей Сидоров («Т-34»);
  • Клим Шипенко («Текст»).


«Лучшая женская роль в кино»

  • Стася Милославская («Бык»);
  • Виктория Мирошниченко («Дылда»);
  • Ирина Старшенбаум («Т-34»).


«Лучшая мужская роль в кино»

  • Юрий Борисов («Бык»);
  • Александр Петров («Т-34»);
  • Александр Петров («Текст»).

Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 24 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».








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