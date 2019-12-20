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В Центре Вознесенского представят книгу «Поэт и Леди»

News_detailed_pictureФрагмент обложки книги «Поэт и леди»© Издательство АСТ

23 декабря в Центре Вознесенского в Москве состоится презентация книги-альбома «Поэт и Леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис».

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, выход книги под редакцией журналиста и главного редактора «Сноба» Сергея Николаевича приурочен к одноименной выставке, которая проходит в Центре Вознесенского до марта 2020 года.

«Авторы книги — Зоя Богуславская, Норман Мейлер, Сергей Николаевич, Дмитрий Быков, Соломон Волков, Эдвард Радзинский, Татьяна Щербина — заново открывают для читателей Америку 1960-х — 1970-х, поэтический мир Вознесенского и личность самой Жаклин Кеннеди-Онассис. Проиллюстрированная редкими фотографиями, книга становится фотороманом, где слово неотделимо от изображения», — говорится в аннотации на сайте издательства АСТ.

«Когда-то Андрей Вознесенский предсказывал неизбежное торжество визуального контента и старался приблизить его своими видеомами. Символично, что первая выставка поэта состоялась в Нью-Йорке, а обладательницей одной из лучших его видеом стала Жаклин. И вот теперь, спустя много лет, они снова встречаются на страницах этой книги и в пространстве мультимедийной выставки "Поэт и леди" Центра Вознесенского на Большой Ордынке».

23 декабря в Центре Вознесенского книгу представят соавторы — составитель, куратор выставки «Поэт и Леди» Сергей Николаевич, писатель и поэт Дмитрий Быков и жена и муза Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская.






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