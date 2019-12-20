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Объявлены планы ММОМА на 2020 год

News_detailed_picture© ММОМА

Московский музей современного искусства (ММОМА) объявил планы на новый сезон. Среди ключевых событий 2020 года ретроспективные выставки Микеланджело Пистолетто, Игоря Макаревича и Елены Елагиной, а также Павла Леонова.

Московский музей современного искусства (ММОМА) объявил планы на 2020 год. Среди ключевых событий нового сезона ретроспективные выставки Микеланджело Пистолетто, Игоря Макаревича и Елены Елагиной, а также Павла Леонова.

Ретроспектива обладателя «Золотого льва» Венецианской биеннале, итальянского художника Микеланджело Пистолетто пройдет с 11 июня по 13 сентября в главном здании ММОМА (Петровка, 25), там же с 29 сентября по 29 ноября будет проходить ретроспектива к 100-летию Павла Леонова (1920–2011), одного из наиболее известных представителей наивного искусства в России представителей наивного искусства в России.

Большая ретроспективная выставка художников концептуального направления, классиков современного искусства Игоря Макаревича и Елены Елагиной пройдет с 4 сентября по 25 октября, в здании ММОМА на Гоголевском, 10.

Также среди проектов, которые ММОМА представит в новом сезоне, первая большая выставка Саши Фроловой (17 июня — 16 августа, Гоголевский, 10) и архив Георгия Данелии (8 апреля — 17 мая, Образовательный центр ММОМА).

Кроме того, в 2020 году ММОМА примет участие в 7-й Московской международной биеннале молодого искусства (13 июля — 13 сентября ) и станет частью международного проекта «Artists' Film International», созданного в 2008 году по инициативе лондонской галереи Whitechapel.

19 декабря в ММОМА на Петровке открылась тематическая экспозиция к двадцатилетию музея, объединившая 20 профессионалов из разных областей науки и культуры — от режиссеров и музыкантов до врачей, ученых и рестораторов. Выставка «MMOMA 99/19» продлится до 17 мая 2020 года.












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